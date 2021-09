Klar for Molde

19 år gamle Niklas Haugland er klar for Molde Fotballklubb. Haugland har vore utan kontrakt sidan han forlot Leeds 1.juli, og kan difor signere for Molde sjølv om overgangsvinduet er stengt. Angreps-spelaren er frå Bergen, og var på besøk hos klubbar som Bayern Munchen og Milan før han gikk til Leeds i 2018. Sjøv om Molde ikkje har stadfesta avtalen, står den oppført på fotballforbundet si liste over nye overgangar, skriv Eurosport.