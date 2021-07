Klar for Molde

Sivert Mannsverk er klar for Molde Fotballklubb. 19-åringen har vært ettertraktet av flere klubber, men nå har altså Molde og Sogndal blitt enige om en overgang. Klubbdirektør Ole Erik Stavrum sier til Moldefk.no at dette er en stor dag for Molde Fotballklubb, og at de har fulgt Mannsverk siden han var 15 år. Mannsverk har signert en kontrakt ut 2025-sesongen.