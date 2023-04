Klar for landslagsspill igjen

Ada Stolsmo Hegerberg (27) er endelig tilbake for klubb og landslag. Hun innrømmer at den siste skadeperioden var vanskelig å takle. Nylig gjorde stjernespissen comeback på fotballbanen. Da scoret hun for Lyon etter kun ett minutt som innbytter. Nå er hun også klar for landslagsspill i Norges oppkjøringskamper før sommerens VM-sluttspill. – Det har vært utrolig tøft, men nå som jeg er tilbake, har jeg det helt supert, sier hun til TV 2.