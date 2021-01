Klar for KBK

Kantspilleren Agon Mucolli er klar for Kristiansund. Mucolli er 22 år og kommer fra spill for FC Fredericia på nivå 2 i Danmark. Sportslig leder Terje Wiik sier til klubbens hjemmeside at 22-åringen er direkte i spillet sitt og er ofte involvert i mål og assist. Mucolli skal erstatte toppscoreren Amahl Pellegrino som nylig ble solgt. Han har signert en kontrakt på 3,5 år.