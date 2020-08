Klar for en ny smittebølge

Dersom en andre bølge med koronasmitte treffer Møre og Romsdal, er kommunene nå bedre forberedt enn det de var i vår. Det sier kommuneoverleger NRK har vært i kontakt med. Fungerende kommuneoverlege i Kristiansund, Deepa Mathew, mener de har et bedre apparat for å håndtere smitten nå. – Vi har folk som er klare til å komme på dagen om det blir krise. Vi har effektivisert systemet vårt så vi føler oss godt rustet. Vi håper selvsagt at vi ikke får en ny bølge, men vi er klar om det skulle skje, sier hun.