Klar for eliteseriespill i Molde

Mia Kristine Strand (19) er klar for elitespill i Molde håndballklubb, skriver klubben i en pressemelding. Hun har spilt for CSK (Charlottenlund Sportsklubb) i 1. divisjon de to siste sesongene, og har vært lagets toppskårer i flere kamper.