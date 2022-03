Klar for å ta imot flyktningar

Kristiansund kommune hadde i kveld informasjonsmøte for folk som hadde spørsmål om korleis dei kan hjelpe flyktningar frå Ukraina. Kommunalsjef for helse og sosial i Kristiansund kommune, Siv Iren Stormo, seier folk kan vere trygge på at kommunen er klar for å hjelpe.