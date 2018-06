Klar for 8.-delsfinalen i VM

Åge Hareide og det danske landslaget er klar for å møte Kroatia i 8.-delsfinalen i fotball-VM søndag. Hareide er klar på at det blir ein tøff kamp. Likevel trur han at dette er eit lag som passar godt til den danske spelestilen. – Dei spelar sikkert og defensivt, så vi får sørge for at vi gjer det same, og har litt meir å gi framover, seier Hareide.