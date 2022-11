Klaget til Statsforvalteren etter koronadødsfall

De pårørende til en person som døde med korona, har klaget til Statsforvalteren på manglende helsehjelp i forbindelse med dødsfallet. Personen ble smittet rett etter å ha fått første dose, og de pårørende frykter at vaksinen kan ha medvirket til dødsfallet. Statsforvalteren slår fast at vaksineringa var i tråd med retningslinjene, og at personen har fått god og korrekt hjelp i ettertid.