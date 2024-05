Klager vedtaket inn til Statsforvalteren

– Rauma kommune har ikke kapasitet til å ta imot 175 asylsøkere, sier Frps gruppeleder Renate Soleim. Kommunestyret i Rauma vedtok i ettermiddag at det fortsatt blir asylmottak i Isfjorden. Frp vil klage vedtaket inn til Statsforvalteren, skriver Romsdals Budstikke. Det har tidligere vært asylmottak i bygda, men det har kommet klager fra innbyggere som ikke vil ha mottaket i nabolaget. Et flertall i kommunestyret bestemte i dag at driveren av mottaket skal få fortsette, men Høyre, Frp og Senterpartiet stemte mot. – Flertallet i kommunestyret lytter i hvert fall ikke til innbyggernes mening, sier Soleim.