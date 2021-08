Klager på vedtak

Raudt Ungdom klagar inn Møre og Romsdal si avgjerd om å avlyse alle skuleval-debattane som skulle vore arrangert denne veka. Partiet meiner at vedtaket ikkje oppfyller krava til vedtak og at det dermed er ugyldig. Beredskapskoordinator i fylkeskommunen, Eirik Jenssen, har tidlegare avvist av vedtaket er ulovleg. Han seier at det handlar om å redusere risikoen på grunn av aukande smitte på skulane.