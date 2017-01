Klager på politireformen

Nationen har spurt 143 ordførere landet over hva de synes om den nye politireformen som ble rullet ut i fjor. 22 svarer at de vil klage den inn til justisdepartementet og 55 mener saken må opp igjen i Stortinget. Da arbeidsgruppene i politidistriktene la fram sine første forslag i høst, kuttet de så kraftig at de havnet langt under minimumsgrensen på 210 tjenestesteder som Stortinget hadde satt.