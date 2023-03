Klagene avvist

Statsforvaltaren har gitt Molde kommune og Statens vegvesen medhald og godkjenner reguleringsplanen for ny E39 på Bolsønes. Dermed må mange bygg rivast.

Dei som tidlegare har klaga på reguleringsplanen meiner det vil føre til for store og gir uforholdsmessige negative konsekvensar for enkelte bedrifter. Statsforvaltaren meiner likevel ikkje at dette veg tungt nok til å gje klagarane medhald. Det skriv Romsdals Budstikke.