Klagar til departementet

Høgskulestyret avviste klagen frå Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, no klagar ho på nytt til departementet, det skriv Khrono. Rotevatn seier til Khrono at ho er overraska over personbehandlinga av ho som tilsett, og meiner omplasseringa frå dekanstillinga ikkje er bygd på sakleg grunnlag.