Klagar politiet inn for Diskrimineringsnemnda

Ein tilsett har klaga Møre og Romsdal politidistrikt inn for Diskrimineringsnemnda.

Vedkomande hevdar han har blitt utsett for gjengjelding etter å ha varsla om påstått uforsvarleg arbeidsmiljø.

Politiet vedgår at det har vore ein konflikt som har vore kompleks og involvert fleire tilsette, men avviser at varslaren har blitt usett for ulovleg gjengjelding.

Visepolitimeister Ingmar Farstad skriv at det har blitt sett i verk fleire tiltak og oppfølging gjennon fleire år.