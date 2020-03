Klagar på vedtak

Linda Haddal Røssevoll som driv Melshorn hotell i Hareid, meiner innreiseforbodet kommunen har vedteke er ulovleg. Ho har difor klaga på vedtaket og meiner at forvirring rundt innreiseforbodet øydelegg for hotelldrifta. – Kundar som har bestilt rom ringer og lurer på om dei kan kome Eg sjekka dette med kommunen og smittevernlege og får beskjed om at dei ikkje får kome, og så få eg kontrabeskjed om at dei kan kome likevel. Alle som har søkt om dispensasjon har fått det, og då er hensikta med vedtaket vekke, meiner eg, seier Haddal Røssevoll. Ordføraren i Hareid, Bernt Brandal, seier dei har teke imot klaga, men at dei ikkje kan kommentere innhaldet før dei har fått behandla den. Han seier også at det er sett krav til dei som søkjer dispensasjon frå innreiseforbodet.