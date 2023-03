Klagar på torskeløyve

Naturvernforbundet i Ørsta og Volda klagar på at Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har gitt løyve etter ureiningslova til torskeoppdrett på Støylen i Voldsfjorden.

– Hovudårsaka til at vi meiner at løyvet må avvisast er oppvekstområde til kysttorsk og andre artar i nærleiken, mangelfull konsekvensutgreiing, i tillegg til risiko for genetisk ureining, skriv Naturvernforbundet i klagen, ifølge avisa Møre-Nytt.

Fylkesmannen bestemmer om det vert gitt endeleg løyve til torskeoppdrett på Støylen.