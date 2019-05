Klagar på parkeringsgebyr

Friluftsfolk protesterer på at dei som driv skiheisa på Ørskogfjellet får krevje betaling frå bilistar som parkerer i området. Formannskapet i Vestnes sa tidlegare i vår ja til at Ørskogfjell Skilag får auke gebyret frå 30 til 50 kroner. Ingbjørn Bredeli i Forum for Natur og Friluftsliv i Møre og Romsdal viser til at området er statleg eigd og meiner parkeringsavgifta strir mot gratisprinsippet i friluftslova. Han ber no kommunen gjere om vedtaket.