Klaga på seksuelle tilnærmingar

Ei kvinne har klaga til Statsforvaltaren på at ein terapeut, som driv med alternativ behandling, skal ha kome med seksuelle tilnærmingar. I klaga går det fram at terapeuten er offentleg godkjent helsepersonell, og annonserte med dette. Spørsmålet var om terapeuten då har utnytta stillinga si overfor ein pasient. Statsforvaltaren har konkludert med at dei to har møttest privat i samanheng med den alternative behandlinga, og at det ikkje er mogleg å stadfeste kva som skjedde.