Klaga inn lege som brukte hypnose

Styreren og en lege på et sykehjem i fylket er uenige i om de døende på avdelinga har fått god oppfølging. Styreren klaga til Statsforvalteren på at legen i stedet for å gi døende pasienter morfin, tok i bruk hypnose. Legen protesterer på at han har gjort noe gale, og statsforvalteren har kommet til at det ikke er mulig å bevise hva som har skjedd. Legen har nå flytta fra fylket.