KKS tar over Gripruta

Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen overtar driftsansvaret for Gripruta. Grip Shipping AS, som har drive ruta siste åra, har seld fartøyet Hagbart Waage, og driftsavtalen er sagt opp. Når KKS tar over er det for å sikre stabil drift av Gripruta også i framtida, både for Gripværingar, turistar og tilreisande.