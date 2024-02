Kjørte uten gyldig løyve

Statens vegvesen har gjennomført trafikkontroller i Kristiansund og på Bergsøy kontrollstasjon i dag. Der ble en varebil som var overlastet med nesten 500 kilo stoppet og måtte laste av.

En lastebilsjåfør hadde ikke sørget for å dra ut underkjøringshinderet bak slik at containeren stakk for langt ut i forhold til kravet. Dette resulterte i bruksforbud inntil forholdet ble utbedret og anmeldelse av fører.

En maksitaxi hadde ikke gyldig løyve for persontransport fordi det var tilbakekalt. Her ble løyvet inndratt og foretaket anmeldt. Inntil gyldig foreligger kan ikke foretaket drive persontransport. Føreren av maksitaxien blir også anmeldt for brudd på bestemmelsene om kjøre og- hviletid, opplyser Statens vegvesen.