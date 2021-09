Kjørte uten førerkort i lånt bil

En kristiansunder ble fratatt førerkortet for «manglende edruelighet», og en uke senere ble han sett av politiet bak rattet i moren sin bil. Mannen hadde lånt bilen for å hjelpe en venn. Det viste seg at mannen hadde amfetamin i blodet minst tilsvarende en promille høyere enn 0,2. Retten konkluderte med at han hadde brukt amfetamin før kjøreturen og at han hadde kjørt uten førerkort, skriver Tidens Krav. Retten kom til at en bot på 14.000 kroner var passende straff.