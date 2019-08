Kjørte uten førerkort

En bilfører er anmeldt for kjøring uten førerkort på Stette i Skodje. Utrykningspolitiet hadde kontroll, og åtte bilister fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet i 60-sona var 78 kilometer i timen.

