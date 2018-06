Kjørte på fotgjenger

En nordmørsmann i 50-åra er dømt til fengsel i 24 dager for å ha kjørt ned en fotgjenger i januar i fjor. Fotgjengeren fikk store skader da han ble kjørt ned i et fotgjengerfelt, og døde senere av skadene. Sjåføren har vedgått straffskyld. I dommen kommer det frem at saken har blitt liggende urimelig lenge, og at det har vært ei belastning for sjåføren. Han får derfor betinget fengselsstraff.