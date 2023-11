Kjørte med demontert bremsecaliper

Statens vegvesen har gjennomført en firedagers kontroll ved Romsdalen kontrollstasjon. Det ble gjort fem anmeldelser og syv fikk bruksforbud. Her er noen av de viktigste funna:

En fører av et tyngre kjøretøy blir anmeldt fordi han kjente til at hengeren hadde store mangler på bremsene før han kjørte, derav demontert bremsecaliper.

En fører blir anmeldt grunna grove brudd på kjøre og hviletidsbestemmelsene, han fikk også åtte skriftlige advarsler på mindre brudd.

To vogntog fikk til sammen fem gebyr à 2000,- for dekk med for liten mønsterdybde.

En varebil måtte laste av 400 kilo for å komme ned til lovlig vekt.

Flere førere fikk bruksforbud grunna manglende lastesikring og sikthindrende gjenstander i frontvindu, dette måtte ordnes før videre kjøring.

Det ble utskrevet mangellapp på flere kjøretøy for mangel på bremser og lys.

Kontroll av dekk på tunge kjøretøy viste at det sto veldig bra til både med mønsterdybde og kjetting.