Kjørte med 2,79 i promille

En dame er i Møre og Romsdal tingrett dømt til 25 dager i fengsel og mister førerkortet i to og et halvt år. I 2020 kjørte kvinnen bil selv om hun hadde 2,79 i promille. Det er skjerpende at kjøringen fant sted i et område hvor det erfaringsmessig er en del trafikk også på nattetid, står det i dommen. Kjøringen resulterte også i et trafikkuhell.