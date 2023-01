Kjørte med 2,1 i promille

En mann i slutten av 40-åra som bor i Romsdal er dømt til fengsel i 45 dager for å ha kjørt bil selv om han hadde 2,1 i promille. Han kolliderte med et autovern og det oppstod materielle skader. I tillegg dømmes han for å ha slått og sparket mot to politibetjenter. Han må betale bot og nesten 40.000 kroner i erstatning til kommunen han bor i. Mannen mister også retten til å kjøre bil i fire år.