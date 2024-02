Kjørte inn i muren på et hus

En bilfører mistenkes for ruskjøring i Averøy natt til lørdag etter at føreren skal ha kjørt av veien og inn i muren på et bolighus og kilt bilen fast i en terassedel. Det er ifølge politiet ikke meldt om personskade. Politiet har opprettet straffesak.