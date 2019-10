Kjørte i 120 km/t i 60-sone

En 70 år gammel mann fra Romsdal er dømt for å ha kjørt i 120 km/t i en 60-sone. Retten ser på det som skjerpende at han tre ganger tidligere er bøtelagt for brudd på vegtrafikkloven. Mannen er dømt til 21 dager i fengsel og mister retten til å kjøre bil i et år og ni måneder.