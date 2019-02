Kjørte i 119 km/t i 80-sona

Det har vært trafikkontroll i Innfjordtunnelen i Rauma som førte til 14 reaksjoner. 12 av disse for fart og en i forbindelse med håndholdt mobiltelefon. Et førerkort ble beslaglagt. Politiet opplyser at høyeste hastighet i 80-sona var 119 km/t.