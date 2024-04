Kjørte i 113 km/t i 60-sone

En person mistet førerkortet etter å ha ha kjørt i 113 km/t i 60-sona på Grodås i Volda kommune. Sjåføren fikk også et forenklet forelegg og politiet opprettet sak. En annen sjåfør fikk også et forenklet forelegg under kontrollen søndag kveld.