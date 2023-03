Kjørte for fort

To personer ble anmeldt for å ha kjørt for fort på E39 ved Vardal, melder politiet som har hatt fartskontroll på stedet. Den ene personen ble anmeldt på grunn av for mange prikker på førerkortet, mens person nummer to fordi den ikke ville godta boten, opplyser politiet. Fire andre førere fikk bot. Høyeste fart var målt til 72 km/t i 50-sone.