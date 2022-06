Kjørte campingbil på turisthotell-trapp

Ei 18 år gammel kvinne fra Nordmøre er i Møre og Romsdal tingrett dømt til fengsel i 30 dager og får en bot på 3000 kroner for å ha brutt vegtrafikkloven. Hun har ifølge dommen kjørt en campingbil inn i en trapp på et turisthotell mens hun hadde drukket alkohol. Hun hadde vært på et russetreff og skulle på en konsert, og har forklart at hun ble med på å kjøre bilen selv om hun ikke hadde lyst. Trappen ble skadet og bildekket punkterte. Hun mister også førerretten for alltid, står det i dommen, som i praksis betyr minst fem år.