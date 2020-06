Kjørte av veien med motorsykkel

På Sevikbukta i Gjemnes fikk politiet natt til lørdag melding om en MC-fører som hadde kjørt av veien. Mannen i 50-årene ble kjørt til Molde sykehus, men skal ifølge politiet ikke være alvorlig skadet. Vitner opplyste at føreren svingte unna for å unngå en hjort som løp over veien.