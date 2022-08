Kjørte 92 km/t i 60-sone

Politiet har gjennomført en fartskontroll på E39 på Fursetfjellet i Gjemnes. 15 førere ble fikk bot og ble tatt for å kjøre for fort i 60-sonen. En ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt for å ha kjørt 92 km/t.