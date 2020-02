Kjørte 133 km/t i 60-sona

En mann i 30-årene er dømt til fengsel i 30 dager og får inndratt førerkortet i 30 måneder etter at han kjørte for fort i november i fjor. I retten har mannen innrømmet at han kjørte i 133 km/t i 60-sona fordi han ville rekke ei ferge. Mannen hadde også ifølge dommen fra Romsdal tingrett en passasjer i bilen.