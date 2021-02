Kjørte 109 km/t i 70-sona

En person er anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort, og en person er anmeldt og har mistet førerkortet etter å ha kjørt i 109 km/t i en 70-sonen på E39 i Molde. To personer må betale for å ha kjørt uten belte og ni fikk forelegg for fart.