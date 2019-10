Kjørt til legevakt

Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke på FV 62 i Nesset. En bil, med to personer, har kjørt av veien ved Gammelsætra. Det dreier seg om en kvinne i slutten av tenårene, og en kvinne i begynnelsen av 20-årene. Politiet melder at den ene har smerter i rygg, den andre i nakke. Begge er kjørt til legevakt for sjekk.