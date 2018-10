Kjørt til legekontor

En kvinne er kjørt til legekontoret med ukjent skadeomfang, etter at hun ble påkjørt ved kirka i Fosnavåg i Herøy. Politiet melder at de har opprettet sak. Det skal være litt uklare trafikkforhold på stedet, med lysregulert veiarbeid og et midlertidig gangfelt, skriver politiet på Twitter.