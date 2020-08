Kjøret ruset i stjålet bil

Politiet stoppet i Ulsteinvik et kjøretøy med uriktige påsatte skilt. Det viste seg at bilen var meldt stjålet, og leveres tilbake til eier. Føreren var en mann i 40-årene, og mistenkes for å kjøre i ruset tilstand. Blodprøve er tatt. Førerkortet er inndratt tidligere.