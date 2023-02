Kjøpte seksuelle tenester – dømd til fengsel

Ein mann i 30-åra frå Romsdal er dømt til fengsel i sju månader for fleire lovbrot. Mannen er blant anna dømt for å ha kjøpt seksuelle tenester våren 2021.

Han er også dømt for oppbevaring av narkotika og for ruspåverka køyring. I tillegg er han dømd for innbrot og for bilbrukstjuveri.

Mannen må også betalte rundt 117.000 i erstatning til eit forsikringsselskap som følge av skadane bilen fekk då han stal den.