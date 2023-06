Kjøper sete i teatersalen

Nynorsk kultursentrum i Ørsta stiller opp for Det norske Teateret i form av å kjøpe seg eit sete i teatersalen. Bakgrunnen er at styresmaktene har sagt at det skal vere lik finansiering mellom Nathionaltheatret og Det Norske Teateret, som formidlar nynorsk. Men gapet er på 27 millionar kroner. No vender teateret seg til publikum og institusjonar for å finansiere kampanjen som skal bidra til å tette gapet. Det er høve til å kjøpe plakatar og billettar til strøyma arrangement og dei aller

største donasjonane er å kjøpe eit sete i teatersalen.