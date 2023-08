Kjøper seg opp i Myklebust Verft

Selskapa Inyard Invest AS, Cortex AS og Hareid Elektriske AS har kjøpt seg opp i Myklebust Verft på Sunnmøre. Dermed er den lokale eigarskapen av selskapet styrka, skriv styreleiaren i verftet i ei pressemelding.

– Verfta er motoren i den maritime klynga på Sunnmøre, og vi er glade for at lokale selskap bidrar til at Myklebust Verft framleis vert ein sentral aktør i denne klynga, seier Per-Christian Kroepelien Lillebø, styreleiar i Myklebust Verft Invest AS.