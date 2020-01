Kjøper seg opp

Frederik W. Mohn kjøper seg opp i Fjord1, skriv dn.no. Gjennom selskapet Perestroika AS har dei kjøpt 377.260 aksjar i reiarlaget. Med det eig dei 10,36 prosent av aksjane. Mohn trakk seg frå styret i selskapet like før jul i fjor, etter at hovudeigar Per Sævik tok kontroll over fergererediet utan å varsle andre eigarar.