Kjøper mest helsetenester

Kommunane i fylket brukte tilsaman 100 millionar kroner på å kjøpe helse- og omsorgestenester frå vikarbyrå i 2017, viser ei undersøking frå Norsk Sjukepleiar-forbund. Ålesund kjøpte for 26 millionar, Kristiansund for 17 millionar i 2017, og begge er blant dei ti kommunane i landet som kjøper mest private helsetenester. Fordelt per innbyggar er Smøla den kommunen som brukte mest.