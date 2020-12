Kjølmoen topper Ap-lista

Per Vidar Kjølmoen fra Rauma blir Arbeiderpartiets førstekandidat ved stortingsvalget i Møre og Romsdal i 2021. Under nominasjonsmøtet i dag som ble gjennomført digitalt, vant Kjølmoen kampvoteringa mot Siv Kathrin Ulla fra Ålesund. Kjølmoen som er fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal, fikk 98 stemmer mens Ulla fikk 26. Også om andreplassen ble det kampvotering. Åse Kristin Ask Bakke fra Ålesund fikk 75 stemmer, og blir dermed Arbeiderpartiets andrekandidat, mens Berit Tønnessen fra Kristiansund fikk 58 stemmer. Deretter fikk Tønnessen tredjeplassen ved akklamasjon. Nominasjonsmøtet var preget av tekniske problemer og misnøye med gjennomføringa av valgene.