Kjersti Elvik til Herøyspelet

Skodespelar Kjersti Elvik (bildet) skal spele rolla som Inga i årets framsyning av «Kongens Ring». Saman med seg, i rolla som dattara Unn, får ho Maja Aspås Teialeret. Herøyspelet har for første gong sidan 1992 ny regissør. Jeff Pedersen tek over etter Gerald Pettersen som har leia spelet gjennom over hundre førestillingar.