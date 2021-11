Kjerkol sitt svar om fødeavdeling

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har svart på spørsmålet fra Rødt-politiker Seher Aydar, skriver Tidens Krav. Aydar lurte på når Kjerkol fikk vite at fødeavdelingen i Kristiansund ikke kunne gjenåpne som planlagt 1. desember. I sitt svar sier Kjerkol at Helse Møre og Romsdal 2. november kom med en pressemelding der de orienterte om at de måtte utsette gjenåpningen til nyåret. Departementet ble orientert om innholdet i pressemeldingen kort tid før den ble sendt ut, står det i svaret.