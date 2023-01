Kjenning av politiet siktet for knivstikking og trusler

En mann i Molde er lørdag fremstilt for varetektsfengsling siktet for flere forhold. Mannen, som er en kjenning av politiet, er siktet for knivstikking, forsøk på ulovlig inntrenging, ha båret kniv på offentlig sted og trusler. Ulovlighetene har skjedd sist helg og utover i uka, opplyser politiadvokat Mathias Häber.